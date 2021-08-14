رؤساء أيرلندا وجورجيا ومنغوليا يهنئون رئيسي لانتخابه رئيسا لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في رسالة رئيس أيرلندا مايكل دي هيغينز: "أتمنى لكم وللشعب إلايراني التوفيق في مكافحة وباء كورونا والتحديات الأخرى والنجاح في ارساء السلام وضمان الأمن.

جورجيا مستعدة لتطوير علاقات وثيقة وودية مع إيران

وفي رسالة التهنئة التي وجهتها الرئيسة الجورجية سالومه زورا بيشويلي إلى آية الله السيد إبراهيم رئيسي قالت السيدة زورا بييشويلي: "إنني على ثقة من أن جهودكم ستضمن مستقبلاً آمنا وناجحًا لإيران".

في هذه الرسالة ، أعربت رئيسة جورجيا عن أملها في أن تتعمق العلاقات القائمة بين البلدين بفضل الجهود المشتركة لإيران وجورجيا.

سيفتح فصلا جديدا في العلاقات بين إيران ومنغوليا

من جانبه هنا الرئيس المنغولي تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية و تمنى التوفيق لآية الله السيد إبراهيم رئيسي ، وأعرب عن ثقته في أنه مع تنصيب الحكومة الجديدة في إيران ، سيفتح فصل جديد من التعاون بين البلدين.

وفي هذه الرسالة أعرب "أخناجين خورلسوخ" عن أسفه لعدم تمكنه من حضور حفل تنصيب آية الله رئيسي بسبب القيود التي تسبب بها وباء كورونا واشار إلى الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين معربا عن ثقته في أن الحكومة الثالثة عشرة ستفتح صفحة جديدة في تطور وتقدم الجمهورية الإسلامية الايرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد مزيدا من التنمية والتطور مع التركيز على المجالات الاقتصادية.

انتهى