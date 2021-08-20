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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٤٣ م

اندلاع حريق داخل جامعة بغداد

اندلاع حريق داخل جامعة بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الجمعة، اندلاع حادث حريق داخل كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت المديرية في بيان أن "حريقاً اندلع داخل كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد في منطقة الجادرية".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات إخماد النيران"./انتهى/

رمز الخبر 1917134
https://ar.mehrnews.com/news/1917134/

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