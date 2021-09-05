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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٦:٠٤ م

باحثان ايرانيان على قائمة افضل العلماء عالميا

باحثان ايرانيان على قائمة افضل العلماء عالميا

اعلن مركز الاستشهادي العالمي للتصنيف العلمي (ESI)، ان اثنين من اعضاء هيئة التدريس بجامعة "جندي شابور" الايرانية اضيفا الى قائمة افضل العلماء عالميا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جامعة جندي شابور "فرهاد ابول نجاديان" قال ان تقرير مؤسسة ESI للتصنيف العلمي، تم ادراج اسم كل من "الدكتور مهدي سياح" (استاذ قسم علم النفس) و"الدكتور علي اكبر بابائي" (استاذ قسم البيئة) لهذه الجامعة (الواقعة في مدينة اهواز بمحافظة خوزستان –جنوب غرب)، على قائمة العلماء الاكثر تفوقا في العالم.

ولفت نجاديان انه قد بلع اجمالي عدد الاساتذة الايرانيين من جامعة جندي شابور، المدرجة اسماؤهم على قائمة افضل العلماء عالميا، 7 اساتذة لحد الان.

واكد ان جامعة جندي شابور لم تتوقف عن مواصلة مشاورها العلمي والبحثي، بالرغم من الظروف الراهنة والتحديات الناجمة عن جائحة كورونا، بل دأبت على تطوير منظومة السلامة الصحية والارتقاء بالمستوى العلمي للبلاد./انتهى/

رمز الخبر 1917643
https://ar.mehrnews.com/news/1917643/

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