اعتقالات الاحتلال لن تثني شعبنا عن قضية الأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القيادي "حنيني" حذّر في تصريح صحفي الثلاثاء الاحتلال من مواصلة جرائمه وعمليات التنكيل بحق الأسرى في سجن جلبوع، وأسرى نفق الحرية المعاد اعتقالهم في مراكز التحقيق.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للرد على هذا العدوان، وما اشتباكات جنين وعمليات إطلاق النار سوى رسالة على العدو أن يفهمها.

وبارك حنيني عمليات المقاومة التي "نفذها ثلة من أبناء شعبنا الأبطال، فهذا الشعب الأصيل ما تعود يومًا أن يترك أسراه وحيدين أمام ظلم السجان وعدوانه".

وشدد على "أننا اليوم أمام مرحلة فاصلة في تاريخ شعبنا وقضية الأسرى، وسنكتب صفحات هذه المرحلة بحروف البطولة والفداء، فحرية الأسرى والدفاع عنهم دين في رقابنا جميعًا".



المصدر: فلسطين اون لاين

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