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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:١٨ م

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:

ايران وروسيا تبحثان تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية/على الوكالة الالتزام بالقانون

ايران وروسيا تبحثان تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية/على الوكالة الالتزام بالقانون

بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي والمدير العام لشركة روس اتم الروسية سبل تطوير العلاقات والتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب ايران في المنظمات الدولية بفيينا، کاظم غریب آبادي، كتب في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: "ان هذا اللقاء بين الجانبين هو الاول على هامش اعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا".

ووصف غريب آبادي نتائج اللقاء بالايجابي، لافتا الى انه تناول تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال اسلامي، اليوم (الإثنين) في تصريح للصحفيين حول مشاركته في مؤتمر العام الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والقائه كلمة هناك انه وكما ذكرنا في البيان اننا طلبنا من الوكالة الالتزام بالقانون.

وتابع: نحن لا نتسامح مع التمييز والتعاطي المسيس ، ومن الناحية الفنية والمهنية نعلن ذلك بصوت عال في كل مكان./انتهى/

رمز الخبر 1918134
https://ar.mehrnews.com/news/1918134/

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