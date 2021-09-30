ايران لن تقبل باكثر من الاتفاق النووي او اقل منه / على امريكا ان تتخذ قرارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي حديث خاص لصحيفة لوموند الفرنسية علق خطيب زاده على ان ايران تدرس كيفية مواصلة المفاوضات، ومناقشة ابعاد وتفاصيل المفاوضات التي جرت لحد الان من اجل ان تكون المفاوضات القادمة فاعلة.

وتابع بالقول ان الحكومة الايرانية الجديدة ستقوم باجراء المفاوضات مؤكدا ان الايرانيين اثبتوا انهم يتحلون بدقة في اجراء المحادثات وهم ملتزمون بتنفيذ ما تم التوقيع عليه. وفي اشارة الى ستة جولات من المفاوضات في فيينا تساءل عن سبب عدم تحقيق هذه المفاوضات عن نتيجة مما يستدعي ذلك منافشة أهم النقاط المتوقعة من الطرف الاخر والتي لم يتم تنفيذها لحد الان.

** الولايات المتحدة عليها ان تتخذ قرارها

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق خطيب زاده الى الانسحاب الامريكي الاحادي من الاتفاق النووي واضاف ان امريكا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وتسببت في معاناة الشعب الايراني وكبدت الاقتصاد الايراني اضرار تقدر بمليارات الدولارات، كما ان الولايات المتحدة الامريكية لم تفرض العقوبات على ايران فحسب بل طالت هذه العقوبات الحلفاء الذين كانوا يرغبون في التجارة مع ايران.

وتابع بالقول ان امريكا دخلت المفاوضات النووية في فيينا بنفس المنطق الذي كان سائدا في فترة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مؤكدا انه على الادارة الامريكية ان تتخذ قرارها السياسي كي تتضح هل انها تريد الحفاظ على تراث ترامب ام انها ترغب في تراث يعمل بايدن على بنائه.

وفيما يتعلق بالاتهامات الاوروبية لايران بشأن عدم التزامها بما ينص عليه الاتفاق النووي اوضح خطيب زاده ان ايران خفضت مستوى تعهداتها غير انها التزمت بمعاهدة ان بي تي. وتعليقا على التطورات التي تشهدها المنطقة و دور ايران في العراق و سوريا اوضح خطيب زاده ان سوريا تحولت الى مكان للارهابيين وان حضور ايران في سوريا يعود الى طلب الحكومة السورية كما ان روسيا متواجدة هناك واضاف ليست لدى ايران قاعدة في سوريا ولا تعمل على بناء قاعدة عسكرية هناك وان علاقات ايران مع سوريا هي علاقات استراتيجية.

ووصف علاقات ايران مع العراق بانها علاقات تاريخية ومتعددة الاطراف واضاف لو لم تكن ايران لكانت داعش احتلت اربيل ولكن هذا لا يعني ان ايران تمتلك قاعدة عسكرية في العراق بل انها تعمل على ارساء الامن في المنطقة. وفيما يخص التطورات الافغانية لفت خظيب زاده الى مطالب طالبان وتوقعاتها من المجتمع الدولي وموقف ايران تجاه ذلك واوضح يجب ان ننتظر لنرى مدى التزام طالبان بما اعلنته وهل ستقوم بتشكيل حكومة شاملة في افغانستان مع اخذ حقوق مختلف اطياف الشعب الافغاني.

وشدد بالقول يجب ان نحدد الخطوط الحمراء وان احدى اهم هذه الخطوط هي ان تكون افغانستان بعيدة عن التطرف وألا تتحول إلى قاعدة لاي دولة اجنبية./انتهى/