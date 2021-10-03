رئيسي: يجب توفير الظروف المناسبة لتكون ايران المكان الافضل والاكثر امناً للاستثمار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، اكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاحد، على ضرورة الانضباط المالي في جميع الجهات الحكومية.

وشدد على ضرورة استفادة الحكومة من قدرات النخب في البلاد، قائلاً: "على مسؤولي الجهاز التنفيذي عقد اجتماعات دورية للخبراء والنخب، بعيداً عن انتمائاتهم السياسية، للاستفادة منهم".

وفي اشارة إلى تعهدات الحكومة الثالثة عشر بزيادة الصادرات غير النفطية ودعم الاستثمار في البلاد، قال الرئيس الايراني: "يجب على الاجهزة التنفيذية بذل كل جهد ممكن لزيادة الصادرات غير النفطية، وخاصة إلى دول الجوار".

وقال رئيسي: "الحماية القانونية والقضائية للاستثمار يجب ان تتم على افضل وجه حتى يراها المستثمرون، وخاصة الايرانيين في الخارج، ان ايران هي المكان الافضل والاكثر امناً للاستثمار".

واكد على ضمان امن رأس المال للمستثمرين في ايران، قائلاً: "ستلعب الحكومة دورها في تسهيل الاستثمار بأفضل طريقة، كما يجب إزالة القواعد الادارية المعقدة من مسار الاستثمار".

وحثّ رئيسي على عدم السماح بنقص اي سلع في البلاد، داعياً إلى جبران اي نقص للسلع في البلاد والبحث عن السبب الجذري للمشكلة./انتهى/