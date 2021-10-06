  1. إيران
  2. المجتمع
٠٦‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٢٧ م

سعياً منه لحل مشاكل الشباب؛

الرئيس الايراني يؤكد على توجيه طاقات الدولة لبناء الوحدات السكنية

الرئيس الايراني يؤكد على توجيه طاقات الدولة لبناء الوحدات السكنية

اكد الرئيس الايراني ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة طاقات الدولة في مجال الإسكان لمعالجة هموم الناس وخاصة الشباب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للإسكان ، الذي عقد بعد ظهر اليوم الاربعاء ، برئاسة حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، التأكيد على ضرورة تعاون كافة المؤسسات وتفعيل قدرات الدولة في بناء المساكن ومعالجة هموم الاهالي في هذا الصدد.

واعتبر الرئيس في هذا الاجتماع الاسكان من الاولويات الرئيسية للشعب، قائلاً: "ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة قدرات الدولة في مجال الإسكان من أجل معالجة هموم الناس وخاصة الشباب، وتسهيل زواجهم".

واشار رئيسي ان بناء المساكن يجب ان يتم وفقاً لاحتياجات الناس في مختلف مناطق الدولة، قائلاً: "من الضروري بناء مساكن في المناطق الحضرية والريفية بناءً على تقييمات الخبراء للاحتياجات".

/انتهى/

رمز الخبر 1918641
https://ar.mehrnews.com/news/1918641/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات