الرئيس الايراني يؤكد على توجيه طاقات الدولة لبناء الوحدات السكنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للإسكان ، الذي عقد بعد ظهر اليوم الاربعاء ، برئاسة حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، التأكيد على ضرورة تعاون كافة المؤسسات وتفعيل قدرات الدولة في بناء المساكن ومعالجة هموم الاهالي في هذا الصدد.

واعتبر الرئيس في هذا الاجتماع الاسكان من الاولويات الرئيسية للشعب، قائلاً: "ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة قدرات الدولة في مجال الإسكان من أجل معالجة هموم الناس وخاصة الشباب، وتسهيل زواجهم".

واشار رئيسي ان بناء المساكن يجب ان يتم وفقاً لاحتياجات الناس في مختلف مناطق الدولة، قائلاً: "من الضروري بناء مساكن في المناطق الحضرية والريفية بناءً على تقييمات الخبراء للاحتياجات".

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