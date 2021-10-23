روسيا والصين تجريان دوريات عسكرية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، أنه أصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا، قالت فيه إن هذه الدورية نفذت خلال الفترة ما بين 17 و23 أكتوبر/ تشرين الأول، في الجزء الغربي من المحيط الهادئ بمشاركة خمس سفن من كلا الطرفين.

وشاركت من الجانب الروسي سفينة "المريشال كريلوف" والسفينتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "الأميرال تريبوتس" و"الأميرال بانتيلييف" والكورفتان طراز" تسيدينجابوف" و"غرومكي".

أما من الجانب الصيني، شاركت في الدورية المدمرتان "كون مين" و"نان تشان" والكورفتان "بين تشو" و"لو تشو"، وسفينة الإمداد "دون بين خو".

ولفتت الوزارة إلى أن الدورية استهدفت "استعراض الأعلام الوطنية لروسيا والصين ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحماية مرافق الأنشطة الاقتصادية البحرية للدولتين".

كما تدرب البحارة الروس والصينيون خلال الدورية على تنفيذ مناورة تكتيكية وأجروا سلسلة من التمارين.

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