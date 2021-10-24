قاليباف يهنئ رؤساء مجالس الدول الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، في رسالة إلى رؤساء مجالس الدول الإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

نص الرسالة كما يلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

اتقدم لكم بأصدق التهاني في ذكرى ولادة رسول الإسلام المبارك سيدنا محمد المصطفى (ص).

ومن المؤمل أنه في ضوء التعاليم الإسلامية وبمساعدة القرآن الكريم والحديث النبوي سنرى تمتين التعاطف والعلاقات الاخوية بين الدول الإسلامية.

كما اغتنم الفرصة واتمنى من الله عز وجل الصحة والنجاح المتزايد والتقدم والازدهار للحكومة وللأمة الاسلامية في جميع انحاء العالم.

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