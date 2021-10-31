إيران والسعودية تحرزان اتفاقيات مبدئية في المفاوضات/ ما زلنا بعيدين عن إعادة فتح السفارتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة أشار في مقابلة مع مراسل مهر، بخصوص آخر المستجدات بشأن المفاوضات بين إيران والسعودية، وقال إن "أربع جولات من المحادثات جرت، لكن الاتصالات بين البلدين لم تنقطع قط".

ولفت أن "المحادثات التي جرت في بغداد كانت على أربع جولات؛ لكن هل هناك رسائل واتصالات مستمرة تجري بيننا وبين الحكومة السعودية ؟! نعم! لقد كانت".

وبخصوص إعادة فتح سفارتي البلدين، قال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران: "ما زلنا بعيدين عن إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض".

وتابع خطيب زادة بالقول: "لكن حول ما إذا كنا نتمكن من بدء هذه العملية، يجب أن أقول أنه يمكن بدء ذلك قريبًا".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في روما على هامش قمة مجموعة العشرين أمس (السبت) إن "المفاوضات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا".

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