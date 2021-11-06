نجاح المفاوضات يتطلب من الجانبين الاوروبي والاميركي اتخاذ نهج واقعي وبناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك محادثات فيينا المقبلة والتطورات الراهنة في المنطقة.

وبدوره اطمأن وزير الخارجية الروسي في هذا الاتصال الهاتفي على صحة وزير الخارجية الايراني اثر اصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبه اكد وزير الخارجية الايراني، تحسن صحته، مشيدا بمواقف روسيا البناءة والإيجابية تجاه الملف النووي الإيراني، واشار وزير الخارجية الايراني الى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع منسق الاتفاق النووي بشأن موعد اجراء المحادثات مع مجموعة 4+1، مضيفا: "ان التقدم السريع في المحادثات يتطلب من الجانبين الأوروبي والأميركي اتخاذ نهج واقعي وبناء من خلال تجنب طرح مطالب اضافية خارج الاتفاق النووي".

واضاف أمير عبد اللهيان: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس خلفية وعملية المحادثات السابقة في فيينا، وأكد أن إيران ستتابع مطالبها بقوة في المحادثات المقبلة".

وشدد وزير الخارجية الايراني على أنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في جدية الجمهورية الإسلامية في المحادثات، مؤكدا على ضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.

واشار إلى اجراءات الحظر الاميركية الجديدة ضد ايران، انه على الرغم من ان ايران تساورها الشكوك في نوايا واشنطن، الا انه إذا عاد الجانب الامريكي بالكامل إلى التزاماته ولم يعد لديه مطالب أخرى، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستعود الى تنفيذ جميع التزاماتها.

ولفت امير عبداللهيان الى التعاون البناء بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة امتناع المدير العام للوكالة عن اتخاذ مواقف سياسية، مشيراً إلى ان ايران ستواصل تعاونها التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جهته اكد وزير الخارجية الروسي على اهمية احياء الاتفاق النووي، مشدداً على ان جميع الاطراف، وعلى رأسها امريكا يجب ان تعود إلى التزاماتها، واشار لافروف ايضاً إلى ان موسكو شددت دائماً على ضرورة وقف الاجراءات التخريبية الامريكية ضد الاتفاق النووي.

وفي ختام الاتصال اتفق الجانبان على ضرورة ارسال المساعدات الانسانية الى افغانستان نظرا لقرب حلول فصل الشتاء، مؤكدين على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في افغانستان.

كما لفت وزير الخارجية الايراني أيضاً إلى آخر التطورات في منطقة القوقاز، موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم المفاوضات الإقليمية في اطار مجموعة 3+3 واشكال اخرى متفق عليها لحل قضايا القوقاز وتطوير التعاون الاقليمي./انتهى/