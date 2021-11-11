عملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية استهدفت معسكرات المُعتدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح في تغريدات بحسابه في تويتر أن ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران عسير ونتج عن العملية مقتل وجرح أعداد كبيرة من العسكريين السعوديين.

وأشار العميد سريع إلى أن صاروخين باليستيين استهدفا معسكرا تدريبيا للعدو غربي تعز، وصاروخين استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمارب.

وأكد أن عملية القوة الصاروخية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.

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