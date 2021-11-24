فيلم "سايكو" يشارك للمرة السابعة عالميا في المهرجان الإيطالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فلم "سايكو" من تأليف وإخراج "مصطفى داوطلب"، سيشارك في الدورة الثانية والعشرين لمهرجان كورتي دا سوغني (Corti da Sogni) للافلام القصيرة بمدينة رافينا الإيطالية، علما انها المرة السابعة التي يشارك فيها هذا الفلم بالمهرجانات العالمية.

وتدور احداث الفلم حول "شابة تأخذ زوجها الذي يعاني من مرض عقلي حاد إلى مستشفى للأمراض العقلية، وخلال الطريق يحتد النقاش لفظيا بين المريض والسائق، ويتغير سير الاحداث".

جدير بالذكر ان المهرجان سينطلق في تاريخ 22 إلى 24 نوفمبر 2021. وسيتم تقديم الأفلام في ثلاثة أقسام: "الأفلام القصيرة الدولية" و "الرسوم المتحركة" و "الأفلام القصيرة المصنوعة في إيطاليا"، وسيتنافس فلم "سايكو" مع 10 أفلام أخرى في الجزء الرئيسي من المهرجان.

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