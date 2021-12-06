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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢١, ١١:٤٣ ص

في طهران؛

مستشار الأمن القومي الإماراتي: تطوير العلاقات الأخوية مع ايران من أهم أولوياتنا

مستشار الأمن القومي الإماراتي: تطوير العلاقات الأخوية مع ايران من أهم أولوياتنا

التقى مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني وقال تطوير العلاقات الأخوية مع ايران من أهم أولوياتنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد توجه مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران بدعوة رسمية من امين مجلس الأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني.

والتقى الشيخ طحنون بنظيره الايراني ومن المقرر سيلتقي ويتحدث مع بعض كبار المسؤولين في بلادنا.

وزيارة الشيخ طحنون الى طهران تهدف الى البحث حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية .

وخلال اللقاء قال مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد: إيران دولة كبيرة وقوية بالمنطقة وتتمتع بموقع جيوسياسي فريد يربط بين شرق العالم وغربه وتطوير العلاقات الأخوية مع طهران من أهم أولوياتنا.

ومن جانبه قال الادميرال شمخاني يمكن لدول الخليج الفارسي أن تؤدي دوراً مهماً في اقتصاد المنطقة والعالم إذا تعاونت مع بعضها الآخر.

/انتهى/

رمز الخبر 1920217
https://ar.mehrnews.com/news/1920217/

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