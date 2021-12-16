ايران تبرم ثلاث مذكرات تعاون مع المجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحضور وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره المجري "بيترو سيارتو" تم ابرام 3 مذكرات تفاهم بین البلدین اليوم الخميس في طهران.

وتشمل المذكرات الموقعة، التعاون التدريبي بين مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية والاكاديمية الدبلوماسية في هنغاريا ( المجر)، وبرنامج المجر لاعطاء منح دراسية للطلبة الايرانيين الذي ابرم بين وزارة العلوم والابحاث التقنية الايرانية ووزارتي الخارجية والتجارة الهنغاريتين، اضافة الى مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ووزارة الطاقة الموارد البشرية المجرية.

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