اطلاق 16 صاروخ باليستي في المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تنفيذ المرحلة الأخيرة من المناورات المشتركة للحرس الثوري الإسلامي من خلال إطلاق 16 صاروخًا طويل المدى، وسیط المدى وقصير المدى من سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني على أهداف محددة مسبقًا.

في هذه المرحلة من المناورات صواريخ عماد، قدر، سجيل، زلزال، دزفول وذوالفقار ، قاموا بضرب وتدمير مواقع العدو الحساسة المحاكاة بدقة 100٪.

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ، دمرت 10 طائرات مسيرة هجومية تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني الأهداف المحددة في وقت واحد.

وبحسب التقرير، فإن تنفيذ القدرة على المناورة بصواريخ الوقود الصلب للمرور عبر دروع العدو، وإطلاق النار بشكل متزامن وضربات متزامنة، وتعزيز الجاهزية القتالية كانت من سمات الجزء الأخير من المناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17.

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