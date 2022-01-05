انتصار أبو هواش يثبت قوة الإرادة التي لا تلين والعزيمة التي لا تعرف الكلل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه باركت الحركة، للمجاهد الصلب أبو هواش "أبو هادي" انتصاره الكبير على الاحتلال، ولزوجته وأشقائه وعائلته هذا الصمود المذهل.

كما باركت لشعبنا وقواه الوطنية، ولسرايا القدس الباسلة ومقاومتنا البطلة هذه العزيمة التي لا تلين وموقفها الثابت والأصيل.

وباركت الحركة، لشعبنا في كل أماكن تواجده في الداخل والشتات.

كما باركت للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، صاحب القول الفصل والكلمة التي حسمت المعركة لصالح الأسير هشام ولصالح شعبنا وأمتنا وكل الأحرار.

وأكدت الحركة، أن هذا الانتصار يثبت قوة الإرادة التي لا تلين والعزيمة التي لا تعرف الكلل ولا الملل ولم تتسرب لنفوس رجالها الهزيمة واليأس.

وحيت، كل المقاومين والثوار الذين لم يناموا الليل وأيديهم على الزناد، ولكل أم وكل أخت وكل سيدة وكل شيخ وكل من رفع يده صوب السماء متضرعاً وداعياً لله تعالى أن ينصر هشام ويمده بالمدد والعون والثبات.

/انتهی/