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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٠٠ م

افغانستان ... انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن وسط كابل

افغانستان ... انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن وسط كابل

أكدت الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" أن انفجارا دوى، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة كابل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، عقيل جان عزام، بأن الانفجار وقع في الدائرة الأمنية التاسعة من كابل واستهدف سيارة لقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها.

وأكد المسؤول إطلاق تحقيق في الحادث، بينما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

ونقلت وكالة "آسواكا" المحلية عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي إطلاق الرصاص في أعقاب الانفجار.

وشهدت أفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى سدة الحكم في الصيف الماضي سلسلة هجمات تبناها تنظيم "داعش".

/انتهى/

رمز الخبر 1921099
https://ar.mehrnews.com/news/1921099/

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