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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:٢١ م

فيديو؛

الرئیس الايراني یؤدي صلاة العشاء ويلقي كلمة في جامع موسكو الكبير

الرئیس الايراني یؤدي صلاة العشاء ويلقي كلمة في جامع موسكو الكبير

    

رمز الخبر 1921319
https://ar.mehrnews.com/news/1921319/

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