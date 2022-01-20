https://ar.mehrnews.com/news/1921319/ ٢٠/٠١/٢٠٢٢, ٩:٢١ م رمز الخبر 1921319 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠١/٢٠٢٢, ٩:٢١ م فيديو؛ الرئیس الايراني یؤدي صلاة العشاء ويلقي كلمة في جامع موسكو الكبير رمز الخبر 1921319 کپی شد محتوى ذات صلة روحاني: الحكومة تظل واقفة الى جانب منكوبي الزلازل رئيسي: زيارتي لروسيا نقطة عطف في العلاقات الثنائية بين البلدين/تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا طوكيو مستعدة لزيارة الرئيس روحاني رئيسي: نتطلع أن تكون زيارتي إلى روسيا نقطة تحول في تحسين العلاقات بين البلدين ایران مستعدة للتعاون مع الدول الاسلامية في تطوير تقنية "الذكاء الاصطناعي" سمات الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ملف زيارة الرئيس الايراني لموسكو
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