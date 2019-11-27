روحاني: الحكومة تظل واقفة الى جانب منكوبي الزلازل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حسن روحاني زار قرية دستجرد بمدينة ميانه والتي تضررت جراء الزلازل الاخيرة في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غربي ايران واطلع عن كثب على المشاكل العالقة للمنطقة.

وقال روحاني في كلمة له امام سكان القرية ان الحكومة ستظل واقفة الى جانب منكوبي الزلازل وسوف يتم اعادة اعمار جميع المنازل المتضررة مضيفا: جميع الاجهزة الحكومية سيضطلع بدوره في مساعدة منكوبي الزلازل.

واشار روحاني الى جهود الحكومة في اسكان أهالي القرى المنكوبة والاجراءات المتخذة لرفع العراقيل والمشاكل والتعويض عن الخسائر الذي الحقتها الزلازل بالمناطق المذكورة.

وتحدث روحاني ضمن اجواء حميمة مع سكان المدينة واطلع على مشاكلهم عن كثب، وأصدر الأوامر اللازمة لتقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن في مختلف المجالات./انتهى/