رئيسي: زيارتي لروسيا نقطة عطف في العلاقات الثنائية بين البلدين/تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال لقائه راويل عين الدين؛ رئيسي: زيارتي لروسيا نقطة عطف في العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الرئيس الإيراني السيد "ابراهيم رئيسي" في مقر اقامته بموسكو، رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا "راويل عين الدين"، واصفاً زيارته لروسيا بأنها نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين.

خلال زيارته لموسكو؛ جامعة روسيا الحكومية تمنح الرئيس الايراني دكتوراه فخرية

منحت جامعة روسيا الحكومية الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، شهادة الدكتوراه الفخرية.

في موسكو؛ وزيرا خارجية ايران وروسيا یؤکدان ارادة البلدین على مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان يوم الخميس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وناقش معه أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

خطيب زادة: ایران تدين حادث التفجير الارهابي في باكستان

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة حادث التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية يوم الخميس وادى الى مصرع واصابة عدد من المواطنين الباكستانيين.

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: زيارة رئيسي الى روسيا خطوة ناجحة نحو تحقيق إيران القوية

اشار المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي" الى اهمية زيارة رئيس الجمهورية ايةالله ابراهيم رئيسي لروسيا، مؤكدا ان زيارة روسيا وطاجيكستان وتركمانستان خطوة ناجحة نحو ايران القوية.

الرئيس الإيراني: لامكان للأسلحة النووية بإستراتيجيتنا الدفاعية/ جاهزون لتعزيز علاقات طويلة الأمد

صرّح الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد "إبراهيم رئيسي"؛ خلال كلمته بمجلس "الدوما" الروسي أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز وتطوير شامل ومستدام لعلاقات طويلة الأمد بين البلدين.

خلال لقائه بالجالية الإيرانية بروسيا؛ رئيسي: السوق الروسية تشكل مناخا جيدا للسلع الايرانية وحصتنا بهذا سوق في ازدياد

أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، خلال اجتماعه مع الجالية الايرانية المقيمة في روسيا في اطار زيارته الرسمية الى موسكو، أن السوق الروسية تشكل مناخا جيدا للسلع الايرانية مشيراً إلى أن حصة إيران بهذا السوق تمتلك قابلية الارتقاء.

ضمن زيارته لروسيا؛ الرئيس الإيراني يلتقي السيدات والعوائل الايرانية المقيمة في موسكو

التقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد "إبراهيم رئيسي" يوم الاربعاء، بحشدٍ من النساء والعوائل الايرانية المقيمة في العاصمة الروسية في موسكو، مباركاً لهم قرب ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام الذي يتقارن مع يوم المرأة والأم في إيران.

الصحة الايرانية: تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين و 73 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 4658 إصابة و 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 127 مليون جرعة.

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