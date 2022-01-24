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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٥:٠٢ م

العلاقات بين الصين وروسيا تتعزز رغم الافتراءات والتضليل الغربي

العلاقات بين الصين وروسيا تتعزز رغم الافتراءات والتضليل الغربي

قالت بكين إن العلاقات بين الصين وروسيا تتطور بشكل، على الرغم من الافتراءات وحملات التضليل المتزايدة التي يطلقها الغرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعليقا على التقارير الغربية التي زعمت أن الصين طلبت من روسيا عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية في الصين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لجيان، اليوم الاثنين، إن "هذا ليس فقط افتراء على العلاقات القائمة بين بلدينا، وتحد لنا، ولكنه أيضا محاولة لتشويه سمعة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين".

وكذلك نفت سفارة بكين في موسكو، في وقت سابق، صحة المزاعم التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية حول طلب رئيس الصين، شي جين بينغ، من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بعدم مهاجمة أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.

/انتهى/

رمز الخبر 1921412
https://ar.mehrnews.com/news/1921412/

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