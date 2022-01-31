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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٤٨ م

حماس:

ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى تعكس خطورة جرائمه وانتهاكاته

ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى تعكس خطورة جرائمه وانتهاكاته

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين أن ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق آلاف الأسرى، واستمرار الاعتقالات الإدارية، وسياسة الإهمال الطبي، وتدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان، ناصر أبو حميد، تعكس خطورة ما يجري داخل السجون الصهيونية من جرائم وقمع وانتهاكات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، أكد اليوم الاثنين في تصريح صحفي له أن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى تستدعي من الجميع تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية لإسنادهم والدفاع عنهم بكل قوة، وزيادة التحرك الشعبي على الصعد كافة، وبما يتوازى مع حجم هذه الجريمة وهذه المعاناة، والضغط على الاحتلال بأشكال وأدوات النضال والكفاح كافة، لوقف مسلسل المعاناة بحق الحركة الأسيرة.

ووجه الناطق باسم الحركة التحية لكل الأسرى الأبطال والأسيرات الماجدات في سجون الاحتلال، وللأسرى الذين يقاومون بإرادة وإصرار سياسات الاعتقال الإداري، ويقاطعون ما يسمى بالمحاكم الصهيونية، مؤكّدًا لهم "أننا معكم، وشعبنا الفلسطيني معكم، يدافع عنكم وعن حقوقكم، حتى إنهاء معاناتكم بإذن الله عز وجل".

وطالب فوزي برهوم المؤسسات الحقوقية والدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر، بتوثيق كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، والعمل على وقفها، ودعا الجهات المعنية الدولية إلى كشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومحاسبته ومحاكمة قياداته./انتهى/

رمز الخبر 1921580
https://ar.mehrnews.com/news/1921580/

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