ايران تبدأ تسجيل الزائرين لأداء زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، قال: "لقد بدأنا بإرسال الزائرين الإيرانيين إلى سوريا بشكل محدود منذ حوالي شهر، وهو ما لقي ترحيبًا من قبل المتقدمين وخلال هذه الفترة شارك أكثر من 500 من مواطنينا في هذه الرحلات المعنوية."

وفي إشارة إلى دعم وزير الطرق وبناء المساكن ورئيس اللجنة المشتركة الإيرانية - السورية خلال زيارته الأخيرة لسوريا، قال: نتيجة لهذا الدعم وإبرام عقود جديدة مع الأطراف السورية فيما يتعلق بالنقل والإقامة وتم إعادة النظر في موضوع إصلاح وتخفيض أسعار هذه الرحلات./انتهى/