رئيس الوزراء الياباني: أرغب في رفع مستوى العلاقات بين طوكيو وطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" قال خلال الاتصال: " إن تمسك الادارة الامريكية بسياسات الحكومة السابقة الفاشلة في هذا البلد، يعد العقبة الرئيسية امام التقدم المقبول للمفاوضات ".

وأكد السيد رئيسي خلال اتصاله على أن البلدين يتمتعان بحضارتين عريقتين وكلاهما يناديان بالسلام ،مبينا ان تعزيز العلاقات بين طهران وطوكيو سيعود بالمنفعة الى شعوب العالم جميعا.

وتابع الرئيس الإيراني: انه بالنظر إلى الطاقات المتوفرة لدى البلدين، يمكن اتخاذ خطوات كبيرة في سياق النهوض بمستوى الاواصر الثنائية,

وأضاف السيد "إبراهيم رئيسي": "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، مستعدة في اطار تحقيق المصالح المتبادلة ان ترفع مستوى العلاقات والتعاون مع سائر البلدان، بما فيها دولة اليابان، وذلك بغض النظر عن الاتفاق النووي".

وأكد الرئيس الإيراني ان التدخلات الاجنبية هي السبب الرئيس في انعدام الامن داخل المنطقة؛ داعيا الى حل الازمة اليمنية عبر الرجوع إلى "الحوار اليمني اليمني"، مشيراً إلى أنه "ينبغي اليوم بواسطة كسر الحصار الظالم عن اليمن، وضع حد لجرائم القتل الجماعي المروعة التي تمارسها قوات التحالف بحق الشعب اليمني الاعزل.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الياباني في الاتصال بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران وقال : انني ارغب في رفع مستوى العلاقات وتفعيل الطاقات المشتركة للتعاون بين طوكيو وطهران.

انتهى /