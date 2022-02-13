  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٠٢ م

في مبنى وزارة الخارجية؛

أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره المالي

أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره المالي

التقى وزير الخارجية الايراني مع نظيره المالي اليوم الاحد في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره المالي عبد الله ديجوب اليوم (الأحد) في وزارة الخارجية.

كما انه استقبل أميرعبداللهيان نظيره المالي رسميا قبل بداية الاجتماع.

/انتهى/

رمز الخبر 1921902
https://ar.mehrnews.com/news/1921902/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات