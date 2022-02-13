أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره المالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره المالي عبد الله ديجوب اليوم (الأحد) في وزارة الخارجية.

كما انه استقبل أميرعبداللهيان نظيره المالي رسميا قبل بداية الاجتماع.

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