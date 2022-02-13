أمير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره المالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره المالي عبد الله ديجوب اليوم (الأحد) في وزارة الخارجية.
كما انه استقبل أميرعبداللهيان نظيره المالي رسميا قبل بداية الاجتماع.
/انتهى/
التقى وزير الخارجية الايراني مع نظيره المالي اليوم الاحد في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره المالي عبد الله ديجوب اليوم (الأحد) في وزارة الخارجية.
كما انه استقبل أميرعبداللهيان نظيره المالي رسميا قبل بداية الاجتماع.
/انتهى/
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