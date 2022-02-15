مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية :إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت عبد الجبار جرار، وأمجد جرار، وجهاد جرادات.

ولفتت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مشايخ من مدينة نابلس.

وفي محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري واعتقلت محمد ناجي القطري، وعبد الله سامي شبانة من بلدة سنجل، و الأسيرين المحررين تيسير عاروري وعادل محمد خصيب من بلدة عارورة.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال محمد رأفت ديرية وصقر طقاطقة من بلدة بيت فجار.

وقالت مصادر محلية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سعيد اشتيوي بعد اقتحام البلدة.

أما في محافظة سلفيت فقد اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دير بلوط مسلم نصر عبد الله ومحسن نصر عبد الله.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال يامن وتامر حسام أبو عيشة .

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