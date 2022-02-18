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١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٠٠ م

خلال بيان؛

حزب الله يعلن اطلاق طائرة مسيرة نحو الأراضي المحتلة وعودتها بسلام

حزب الله يعلن اطلاق طائرة مسيرة نحو الأراضي المحتلة وعودتها بسلام

أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيان أعلنت فيه اطلاق الطائرة المسيرة "حسان" نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة في مهمة استطلاعية التي استمرت 40 دقيقة وعودة الطائرة الى لبنان بسلام بالرغم من محاولات قوات الإحتلال لإسقاطها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان المقاومة الإسلامية:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

سورة الروم - 47

بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18-2-2022 أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة "حسّان" داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏إستطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، ‏وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة. ‏

/انتهى/

رمز الخبر 1922022
https://ar.mehrnews.com/news/1922022/

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