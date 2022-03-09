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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٠٥ م

شريط فيديو؛

محلل سعودي: أنفقنا مليارات الدولارات على أمريكا، لكننا الآن على حافة الهاوية

محلل سعودي: أنفقنا مليارات الدولارات على أمريكا، لكننا الآن على حافة الهاوية

قال المحلل السعودي بعد كل هذه السنوات، لا يمكننا تحميل طائراتنا المقاتلة، وعلى البريطانيين القيام بذلك.

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رمز الخبر 1922456
https://ar.mehrnews.com/news/1922456/

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