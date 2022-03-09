https://ar.mehrnews.com/news/1922456/ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢, ٣:٠٥ م رمز الخبر 1922456 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٩/٠٣/٢٠٢٢, ٣:٠٥ م شريط فيديو؛ محلل سعودي: أنفقنا مليارات الدولارات على أمريكا، لكننا الآن على حافة الهاوية قال المحلل السعودي بعد كل هذه السنوات، لا يمكننا تحميل طائراتنا المقاتلة، وعلى البريطانيين القيام بذلك. تحميل 15 MB رمز الخبر 1922456 کپی شد محتوى ذات صلة السعودية وامريكا تحاولان ابتزاز الكاظمي بورقة داعش السعودية وامريكا فشلتا في التأثير على مسيرات الأربعين عيون السعودية وأمريكا على سوق الغاز في العراق سمات السعودية أمريكا بريطانيا
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