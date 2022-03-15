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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٢٧ ص

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فنان يمني يرسم لوحة للشهيد "حسن ايرلو "خلال حفل بمناسبة يوم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء

فنان يمني يرسم لوحة للشهيد "حسن ايرلو "خلال حفل بمناسبة يوم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء

أقامت كلية اللغات بجامعة صنعاء يوم أمس، بالتعاون مع السفارة الايرانية بصنعاء ومؤسسة سعدي لتعليم اللغة الفارسية في العالم ،فعالية احتفالية بمناسبة يوم اللغة الفارسية.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات “الأسبوع الثقافي للغات الإنسانية” والذي تقيمه كلية اللغات بجامعة صنعاء سنوياً تحت شعار “اللغات جسر بين الثقافات”.

كما أقيم خلال الفعالية معرضاً احتوى على المنتوجات الإيرانية واللوحات الفنية والصور التي عكست طبيعة التنوع الثقافي والعرقي الذي تتميز به الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تضمنت فقرات الحفل عرضاً مرئياً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبرز معالمها التاريخية والسياحية وثقافاتها المتعددة والمختلفة من معظم مناطق إيران.

وفي الفعالية قدم الفنان التشكيلي محمد الباشق عرضاً فنياً حيث قام برسم لوحة بطريقة إبداعية للمجاهد الراحل حسن إيرلو السفير الإيراني لدى اليمن سابقاً، كما قدم لوحة رسمها سابقاً للشهيد المجاهد قاسم سليماني حيث قدم اللوحتين كهدية للسفارة الإيرانية بصنعاء.

رمز الخبر 1922586
https://ar.mehrnews.com/news/1922586/

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