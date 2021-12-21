قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد السفير الايراني "حسن ايرلو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، ارسل برقية تعزية في استشهاد السفير الايراني في صنعاء، حسن ايرلو.

وجاء في رسالة التعزية: "انني اتقدم بالعزاء والتهنئة لمناسبة استشهاد المجاهد الورع "الحاج حسن ايرلو" السفير الشجاع والمخلص للجمهورية الاسلامية الايرانية في صنعاء، الى سماحة قائد الثورة الاسلامية (دام ظله الوارف) والشعبين الايراني واليمني البطلين والشريفين واسرة الفقيد الكريمة".

واردف: "ان هذا المجاهد في سبيل الله، بتضحياته الحماسية والصادقة التي تجلت في شخصية السامية، كان خلال السنوات الاخيرة صدى يعكس صوت الشعب اليمني المظلوم والشجاع والمقاوم، وستبقى ذكراه خالدة في اذهان الدعاة الى الحق والمنادين بالحرية في العالم والسائرين على نهج الإيمان والجهاد والاستشهاد وكرامة الأمة الإسلامية وتحرر الإنسانية".

وختم قائلاً : "انني اسال الباري تعالى ان يمن على هذا الشعيد العظيم برضوانه ورحمته الواسعة والحشر مع سيد الشهداء الامام الحسين (ع)، وعلى ذويه ومحبيه لاسيما رفاق دربه في وزارة الخارجية الايرانية بالثبات على نهج هؤلاء الشهداء الابرار"./انتهى/