برلمانيون إيرانيون يطالبون بالحصول على ضمان قوي من أمريكا في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نحو 190 عضو من مجلس الشورى الإسلامي، قد طالبوا في رسالة، موجهة إلى الرئيس الإيراني حجة الاسلام إبراهيم رئيسي، بمراعاة الخطوط الحمراء وتحقيق مصالح الشعب في المفاوضات النووية.

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قد أكد أمس الاثنين ان ايران لن ترضخ لجشع امريكا اطلاقا وان التوصل الى الاتفاق بات ممكنا شرط ان تتحلى الاخيرة برؤية واقعية.

وارجع عبداللهيان اسباب التوقف الحاصل في مفاوضات فيينا لرفع الحظر، الى جشع الطرف الامريكي وموقف الجمهورية الاسلامية الثابت من اجل تحقيق مصالح الشعب ورعاية خطوطها الحمر.

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