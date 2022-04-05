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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٤٧ م

في رسالة؛

برلمانيون إيرانيون يطالبون بالحصول على ضمان قوي من أمريكا في فيينا

برلمانيون إيرانيون يطالبون بالحصول على ضمان قوي من أمريكا في فيينا

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الثلاثاء رسالة إلى الرئيس الإيراني حجة الاسلام إبراهيم رئيسي، بشأن ضرورة الحصول على ضمان قوي من أمريكا بشأن الاتفاق في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نحو 190 عضو من مجلس الشورى الإسلامي، قد طالبوا في رسالة، موجهة إلى الرئيس الإيراني حجة الاسلام إبراهيم رئيسي، بمراعاة الخطوط الحمراء وتحقيق مصالح الشعب في المفاوضات النووية.

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قد أكد أمس الاثنين ان ايران لن ترضخ لجشع امريكا اطلاقا وان التوصل الى الاتفاق بات ممكنا شرط ان تتحلى الاخيرة برؤية واقعية.

وارجع عبداللهيان اسباب التوقف الحاصل في مفاوضات فيينا لرفع الحظر، الى جشع الطرف الامريكي وموقف الجمهورية الاسلامية الثابت من اجل تحقيق مصالح الشعب ورعاية خطوطها الحمر.

/انتهى/

رمز الخبر 1922890
https://ar.mehrnews.com/news/1922890/

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