ندعم كافة الهجمات ضد الكيان الصهيوني ومن اي جهة كانت/تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بكورونا

العميد قاآني: ندعم كافة الهجمات ضد الكيان الصهيوني ومن اي جهة كانت

قال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد "إسماعيل قاآني"، في كلمة له بمناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد اللواء حجازي "ندعم كافة الهجمات ضد الكيان الصهيوني ومن اي جهة كانت" مؤكداً أننا على اقتراب من اليوم الذي سنرى فيه فلسطين محررة.

رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية العراقي؛ ايران عازمة على رفع العلاقات مع العراق الى اعلى المستويات/ طهران تريد عراقاً قوياً وعزيزاً وموحداً

اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد عراقا قويا وعزيزا وموحدا، واعرب عن أمله بحدوث انفراجة سياسية انطلاقا من ارادة ومصالح الشعب العراقي وذلك من خلال تعاون جميع الاطراف السياسية الرئيسية في العراق.

خلال مكالمة فيديو مع نظيره الياباني؛ وزير الدفاع الإيراني: تواجد القوات الأجنبية في المنطقة غير شرعي ويضر بأمنها

وصف وزير الدفاع الإيراني العميد "محمد رضا قرائي اشتياني" خلال مكالمة فيديو أجراها مع نظيره الياباني "كيشي نوبو" تواجد القوات الأجنبية في المنطقة بأنه غير الشرعي وضار بأمنها، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

ردا على تقرير المدير العام للوكالة الذرية؛ غائبي: لن يتم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذاكرة تخزين الكاميرات في نطنز

اعلن مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة لايمكنها الوصول الى المعلومات المخزنة في ذاكرة تخزين كاميرات المراقبة في مركز صنع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز بأي شكل من الاشكال وان هذه المعلومات لن يتم تزويد الوكالة بها.

الخارجية الإيرانية ترد على مزاعم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على المزاعم التي لا أساس لها من الصحة في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران.

الصحة الايرانية: تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 2194 اصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

/انتهى/