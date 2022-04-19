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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٢٢ م

تظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الامريكية تنديدا بالاعتداءات الاسرائيلية

تظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الامريكية تنديدا بالاعتداءات الاسرائيلية

شارك المئات من ابناء الجاليات الفلسطينية والعربية، إضافة إلى متضامنين اجانب في تظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الاميركية، تنديدا بالهجمة الاسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المشاركون في المسيرة، التي نظمها التحالف من اجل العدالة في فلسطين فرع شيكاغو، الاعلام الفلسطينية، وفرضوا على شرطة المدينة، اغلاق شارع ميتشيغان الرئيسي لمدة ساعة.

وجابت التظاهرة شوارع رئيسة وسط المدينة، ودعا المشاركون فيها لوقف اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة على المصلين في المسجد الاقصى.

وطالب المشاركون الحكومة الاميركية بالتوقف عن الكيل بمكيالين عندما بتعلق الامر بالحقوق الفلسطينية، وضرورة التدخل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس./انتهى/

رمز الخبر 1923188
https://ar.mehrnews.com/news/1923188/

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