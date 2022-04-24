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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٨ م

الجيش اللبناني يكشف عن آخر تطورات عمليات الإنقاذ لمركب مهاجرين غرق قبالة طرابلس

الجيش اللبناني يكشف عن آخر تطورات عمليات الإنقاذ لمركب مهاجرين غرق قبالة طرابلس

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن إنقاذ 48 شخصا كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس، بأن مراكب الجيش عثرت على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين.

من جهتها، قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها:‏ "بتاريخ 23 أبريل 2022 (أمس السبت)، تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش حتى الساعة من إنقاذ 48 شخصا بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون - الشمال، نتيجة تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة".

وأضاف الجيش اللبناني: "وقد عملت القوات البحرية بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة "سيسنا" على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل القوى عملياتها برا وبحرا وجوا لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".

/انتهى/

رمز الخبر 1923286
https://ar.mehrnews.com/news/1923286/

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