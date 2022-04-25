وزير الخارجية العراقي يكشف عن مذكرة تفاهم بين ايران والسعودية مشتملة علی 10 بنود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال ان "الحوار السعودي الإيراني في بغداد تناول موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وتم الاتفاق على إجراء الجولة القادمة من الحوار على المستوى الدبلوماسي".

واكد ان "وفد إيراني سيزور العراق بعد العيد لمناقشة العديد من القضايا ولا سيما الأمنية"، مشددا على ان "مشاكل العراق مع إيران وتركيا في ما يتعلق بالشأن الأمني يجب أن تحل عبر الحوار".

وقال وزير الخارجية، ان"الأسباب التي يتحدث عنها الجانب التركي ليست كافية لاستخدام القوة داخل أراضينا".

المصدر: الفرات نيوز

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