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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٣٢ م

في تصريح صحفي؛

وزير الخارجية العراقي يكشف عن مذكرة تفاهم بين ايران والسعودية مشتملة علی 10 بنود

وزير الخارجية العراقي يكشف عن مذكرة تفاهم بين ايران والسعودية مشتملة علی 10 بنود

اعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، في تصريح صحفي، ان اللقاء الايراني السعودي الأخير في بغداد كان أمنيا بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، مشيرا الى ان الجانبان توصلا لاتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال ان "الحوار السعودي الإيراني في بغداد تناول موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وتم الاتفاق على إجراء الجولة القادمة من الحوار على المستوى الدبلوماسي".

واكد ان "وفد إيراني سيزور العراق بعد العيد لمناقشة العديد من القضايا ولا سيما الأمنية"، مشددا على ان "مشاكل العراق مع إيران وتركيا في ما يتعلق بالشأن الأمني يجب أن تحل عبر الحوار".

وقال وزير الخارجية، ان"الأسباب التي يتحدث عنها الجانب التركي ليست كافية لاستخدام القوة داخل أراضينا".

المصدر: الفرات نيوز

/انتهى/

رمز الخبر 1923318
https://ar.mehrnews.com/news/1923318/

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