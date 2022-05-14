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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٠٧ م

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مستوطنون يستغلون انشغال العالم بتشييع شيرين أبو عاقلة ويستولون على مبنى في مدينة الخليل

مستوطنون يستغلون انشغال العالم بتشييع شيرين أبو عاقلة ويستولون على مبنى في مدينة الخليل

استغل المستوطنون الإسرائيليون انشغال الفلسطينيين والعالم بتشييع شيرين أبو عاقلة واستولوا على مبنى في مدينة الخليل.

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رمز الخبر 1923748
https://ar.mehrnews.com/news/1923748/

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