https://ar.mehrnews.com/news/1923748/ ١٤/٠٥/٢٠٢٢, ٩:٠٧ م رمز الخبر 1923748 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٤/٠٥/٢٠٢٢, ٩:٠٧ م فيديو؛ مستوطنون يستغلون انشغال العالم بتشييع شيرين أبو عاقلة ويستولون على مبنى في مدينة الخليل استغل المستوطنون الإسرائيليون انشغال الفلسطينيين والعالم بتشييع شيرين أبو عاقلة واستولوا على مبنى في مدينة الخليل. تحميل 5 MB رمز الخبر 1923748 کپی شد محتوى ذات صلة شيرين أبو عاقلة غادرت دُنيانا/ مخيم جنين معراج الأوفياء الخارجية الإيرانية تتقدم بالتعازي في استشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة شهادة الزميلة الصحفية "شيرين أبو عاقلة" أحيت ذكرى "محمد الدرّة" سمات فلسطين شيرين أبو عاقلة المستوطنين في اسرائيل
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