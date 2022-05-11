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١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٢٥ م

وكالة مهر للأنباء:

شهادة الزميلة الصحفية "شيرين أبو عاقلة" أحيت ذكرى "محمد الدرّة"

شهادة الزميلة الصحفية "شيرين أبو عاقلة" أحيت ذكرى "محمد الدرّة"

أصدرت وكالة مهر للأنباء برقية تعزية على خلفية استشهاد مراسلة قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة" على يد إرهابيين من قوات الاحتلال الصهيوني، لافتة إلى أن مشهد اليوم أعاد إلى الأذهان ذكرى استشهاد "محمد الدرّة" في فترة انتفاضة الأقصى.

بعثت وكالة مهر للأنباء، برقية تعزية إلى الأوساط الإخبارية والإعلامية، إثر استشهاد مراسلة قناة الجزية "شيرين أبو عاقلة" على يد قوات الاحتلال الصهيوني، عند مدخل مدينة جنين. 

إليكم نص الرسالة:

بسم رب الشهداء والصدّيقين

تعرب وكالة مهر للأنباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفها وتعاطفها مع استشهاد واحدة من أكثر الصحفيات خُلُقاً واحترامً وخبرة، والتي تُعتبر نموذجاً لقناة الجزيرة.

لقد أعاد مشهد استشهاد السيدة "شيرين أبو عاقلة" على يد المحتلّين، إلى أذهاننا ذكرى استشهاد "محمد الدرّة" أثناء انتفاضة المسجد الأقصى.

شهادة الزميلة الصحفية "شيرين أبو عاقلة" أحيت ذكرى "محمد الدرّة"

يُضاف مشهد شهادة "أبو عاقلة" إلى حصيلة إجرام العدو الصهيوني الغاصب وانتهاكه لحقوق الإنسان، هذا الكيان الذي بنى وأُسِسَ على واحدةٍ من أكثر ذنوب البشرية سوداوية، ألا وهي العنصرية.

نؤكد في وكالة مهر للأنباء أن شهادة مراسلة قناة الجزيرة لن تضعف صوت الصحفيين الداعمين للإنسانية وحقوق الإنسان، بل ستجعلهم أكثر عزماً وإصراراً في هذا الاتجاه.

أثبتت شهادة سيدة مسيحية تحمل الجنسية الأمريكية، أن النضال ضد الكيان الصهيوني هو نضال من أجل الإنسانية قاطبة وليس محصوراً بالعروبة والإسلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1923678
https://ar.mehrnews.com/news/1923678/

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