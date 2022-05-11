شهادة الزميلة الصحفية "شيرين أبو عاقلة" أحيت ذكرى "محمد الدرّة"

بعثت وكالة مهر للأنباء، برقية تعزية إلى الأوساط الإخبارية والإعلامية، إثر استشهاد مراسلة قناة الجزية "شيرين أبو عاقلة" على يد قوات الاحتلال الصهيوني، عند مدخل مدينة جنين.

إليكم نص الرسالة:

بسم رب الشهداء والصدّيقين

تعرب وكالة مهر للأنباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفها وتعاطفها مع استشهاد واحدة من أكثر الصحفيات خُلُقاً واحترامً وخبرة، والتي تُعتبر نموذجاً لقناة الجزيرة.

لقد أعاد مشهد استشهاد السيدة "شيرين أبو عاقلة" على يد المحتلّين، إلى أذهاننا ذكرى استشهاد "محمد الدرّة" أثناء انتفاضة المسجد الأقصى.

يُضاف مشهد شهادة "أبو عاقلة" إلى حصيلة إجرام العدو الصهيوني الغاصب وانتهاكه لحقوق الإنسان، هذا الكيان الذي بنى وأُسِسَ على واحدةٍ من أكثر ذنوب البشرية سوداوية، ألا وهي العنصرية.

نؤكد في وكالة مهر للأنباء أن شهادة مراسلة قناة الجزيرة لن تضعف صوت الصحفيين الداعمين للإنسانية وحقوق الإنسان، بل ستجعلهم أكثر عزماً وإصراراً في هذا الاتجاه.

أثبتت شهادة سيدة مسيحية تحمل الجنسية الأمريكية، أن النضال ضد الكيان الصهيوني هو نضال من أجل الإنسانية قاطبة وليس محصوراً بالعروبة والإسلام.

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