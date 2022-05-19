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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٠٧ م

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إيران تزيح الستار عن طائرة النقل"سيمرغ" في مدينة أصفهان

إيران تزيح الستار عن طائرة النقل"سيمرغ" في مدينة أصفهان

أُزيح الستار صباح اليوم الخميس، عن طائرة النقل "سيمر" إيرانية الصنع، متعددة المهام، بحضور وزير الدفاع الإيراني في مدينة أصفهان.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم اليوم الخميس، إزاحة الستار عن الطائرة الإيرانة الجديدة "سيمرغ"، والتي أشرف على صناعتها المتخصصين في مؤسسة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع،  في شركة "هِسا" في اصفهان وسط ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1923870
https://ar.mehrnews.com/news/1923870/

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