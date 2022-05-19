إيران تزيح الستار عن طائرة النقل"سيمرغ" في مدينة أصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم اليوم الخميس، إزاحة الستار عن الطائرة الإيرانة الجديدة "سيمرغ"، والتي أشرف على صناعتها المتخصصين في مؤسسة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، في شركة "هِسا" في اصفهان وسط ايران.

/انتهى/