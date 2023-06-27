وزير الطرق الإيراني يعلن عن دخول طائرة "سيمرغ" للخدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، تفقد اليوم شركة صنع الطائرات الإيرانية (هسا)، وقال في تصريح له: لقد سمعت عن قدرات مجموعة "هسا"، لكنني أدركت اليوم أن أداء هذا المجمع هو أكثر تقدماً مما يحكى. المؤشرات التي تم تحقيقها في مجموعة "هسا" هي على المستوى العالمي.

وأضاف: عقب زيارة رئيس الجمهورية لمجموعة "هسا" العام الماضي والإعلان عن اطلاق طائرة سيمرغ، تم تنفيذ أول رحلة ناجحة لهذه الطائرة في الأيام القليلة الماضية وانضمت إلى الخدمة.

وبتاريخ، 30/5/2023 اجتازت طائرة سيمرغ المخصصة للشحن، والتي صممها خبراء مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، اختبار طيرانها بنجاح.

وفي العام الماضي أزيح الستار عن طائرة النقل "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء الصناعات الجوية بوزارة الدفاع في شركة "هسا" في أصفهان وسط البلاد.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، قد قال خلال إزاحة الستار عن الطائرة، إن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية"، وتابع: "لكن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة لا تقارن بالنماذج المشابهة، وهي تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية".

وأكد أن "الطائرة "سيمرغ" تعزز المصالح الوطنية وأن تصميمها وتصنيعها يوفر العملة الصعبة بصورة ملحوظة ويخفض النفقات ويتيح فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع والنضج التكنولوجي والصناعي ويسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد خاصة القوات المسلحة لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا".

/انتهى/