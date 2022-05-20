وفاة الشاعر العراقي "مظفر النواب" في مستشفى الشارقة بالإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".

ولد مظفر النواب عام 1934 في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ثم درس في جامعة بغداد وانخرط بعد سنوات في العمل السياسي وانتمى وفقا لمعاصريه إلى الحزب الشيوعي العراقي

ويعد مظفر عبد المجيد النواب من الشعراء العراقيين المعاصرين، حيث تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوربية أخرى.

عرف عنه مناهضته لحزب البعث ونظام صدام حسين، ووقوفه في قصائده الشعبية والفصيحة إلى جانب الفقراء والكادحين، واشتهرت قصيدته "القدس عروس عروبتكم" التي يشتم فيها الحكام العرب بسبب "تخاذلهم" في الدفاع عن القدس.

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