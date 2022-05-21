لسنا ضد مصالح الشعب ونرفض التلاعب بالقانون وفقا للمزاجيات السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف الفتح وقوى الاطار التنسيقي احرص الحريصين على حقوق الشعب وعدم تبذير ثرواته عبر صفقات سياسية مريبة”.

وأضافت ان “البرلمان ممنوع وفقا للدستور وتفسير المحكمة الاتحادية من ارسال اي قانون ذات جنبة مالية ما يعني ان الامن الغذائي المجدد من التحالف الثلاثي لن يرى النور بهكذا طريقة “.

وأشارت الى ان “الازمات السياسية الحالية ودفع التحالف الثلاثي بالتصادم مع القوى السياسية الاخرى تتحملها امريكا كونها ترعى الفوضى وتحاول نشره في العراق باي طريقة كانت”.

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