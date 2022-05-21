  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٢ م

نائبة عن تحالف الفتح:

لسنا ضد مصالح الشعب ونرفض التلاعب بالقانون وفقا للمزاجيات السياسية

لسنا ضد مصالح الشعب ونرفض التلاعب بالقانون وفقا للمزاجيات السياسية

رفضت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي اليوم السبت اتهامات بعض القوى السياسية بوقوف تحالفها ضد مصالح الشعب عبر عرقلة تشريع قانون الامن الغذائي، مبينا ان الدستور لن يسمح لأي جهة في البرلمان بتشريع قانون ذات جنبة مالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف الفتح وقوى الاطار التنسيقي احرص الحريصين على حقوق الشعب وعدم تبذير ثرواته عبر صفقات سياسية مريبة”.

وأضافت ان “البرلمان ممنوع وفقا للدستور وتفسير المحكمة الاتحادية من ارسال اي قانون ذات جنبة مالية ما يعني ان الامن الغذائي المجدد من التحالف الثلاثي لن يرى النور بهكذا طريقة “.

وأشارت الى ان “الازمات السياسية الحالية ودفع التحالف الثلاثي بالتصادم مع القوى السياسية الاخرى تتحملها امريكا كونها ترعى الفوضى وتحاول نشره في العراق باي طريقة كانت”.

/انتهى/

رمز الخبر 1923913
https://ar.mehrnews.com/news/1923913/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 16 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات