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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٣٧ م

على هامش الاجتماع السنوي؛

وزير الاقتصاد الايراني يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

وزير الاقتصاد الايراني يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

التقى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني، احسان خاندوزي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، وعددا من وزراء اقتصاد الدول على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمت مناقشة مختلف القضايا والعقبات أمام تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع خاندوزي مع الجاسر.

كما التقى خاندوزي اليوم السبت، بوزراء اقتصاد بعض الدول بما في ذلك إندونيسيا وقطر، بالإضافة إلى حضوره اجتماع كبار ممثلي الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة مختلف قضايا العلاقات الثنائية؛ حيث التقى خاندوزي بنظيره الإندونيسي و ناقش معه كيفية عمل البلدين لتوفير السلع الأساسية.

كما عقد الوفد الايراني برئاسة وزير الاقتصاد اجتماعا تخصصيا وفنيا مع الوفد العراقي. وعقد اجتماع ثلاثي متخصص بين ايران والعراق والبنك الإسلامي للتنمية بهدف التعاون بين البلدين مع البنك المذكور.

/انتهى/

رمز الخبر 1924289
https://ar.mehrnews.com/news/1924289/

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