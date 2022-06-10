اجتماع كبير من محبي الامام الرضا علية السلام في جامعة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجمتع عدد كبير من محبي الإمام الرضا علية السلام تحت عنوان "ولاية الحب" بحضور شرائح مختلفة من الناس والجماعات الدينية في جامعة طهران احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي (ص) والامام الرضا علية الاسلام .

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب العمل المناهض للجمهورية الاسلامية الايرانية في مهرجان كان السينمائي تقديراً لفيلم العنكبوت المقدس، والذي أدى إلى المس بمشائر شيعة العالم، فقد قرر أهالي مدينة طهران تزامننا مع المدن الاخرى الايرانية ان يحتجوا ضد هذه الاعمال الصهيونية ضد الاسلام واهل البيت عليهم السلام.

كان من المفترض أن يبدأ التجمع الذي ينظم بشكل طوعي وشعبي في الساعة 5:30 مساء بتوقيت طهران، لكن أهل المحافظة والثوريين وصلوا إلى جامعة طهران مبكرًا ليوضحوا لأعداء الإسلام أنهم لن يكونوا أبدًا قادرين على استخدام مخططاتهم الشريرة ضد الامة الاسلامية.

جدير بالذكر أن فيلم "العنكبوت المقدس" الذي حصل مؤخرًا على جائزة افضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي وموضوعه إهانة الأماكن المقدسة وخاصة الإمام الرضا (عليه السلام) قد واجه ردود فعل كثيرة من جميع انحاء العالم.

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