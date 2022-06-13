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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٩ ص

منذ عام 2007؛

الكيان الصهيوني خرق الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عاماً

الكيان الصهيوني خرق الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عاماً

ذكر تقرير نشر على موقع"airpressure.info"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية أكثر من 22 ألف مرة منذ عام 2007.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام غربية، فإنه خلال 15 عاما، اقتحمت الطائرات المقاتلة "الإسرائيلية" المجال الجوي للبنان أكثر من ثمانية آلاف مرة، والطائرات بدون طيار - 13 ألفا.

وأضاف التقرير، أن سلاح الجو الإسرائيلي خرق بانتظام الأجواء اللبنانية وقام برحلات استطلاعية فوق جنوب لبنان ومنطقة البقاع ووسط البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، على وجه الخصوص، تستخدم الأجواء اللبنانية لضرب الأراضي السورية.

من جهتها وجهت السلطات اللبنانية مرارا مذكرات احتجاج إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بالضغط على تل أبيب والدعوة لاحترام سيادة لبنان والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006 المتخذ بعد آخر صراع لبناني إسرائيلي.

/انتهى/

رمز الخبر 1924483
https://ar.mehrnews.com/news/1924483/

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