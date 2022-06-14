لايوجد توجه باتجاه حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصالحي ان “الاكراد والسنة وقبل ان يقدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب فأن المكونين كان لديهما تناغم وتجاوب مع المبادرة التي طرحها الاطار التنسيقي مؤخراً”.

وأضاف ان “حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة امر غير وارد في الوقت الراهن، حيث ان الذهاب نحو هذا الخيار لايخدم البلاد ولا العملية السياسية”.

وبين ان “السنة والاكراد من المرجح انهم سيرفضون أي توجه او تحرك باتجاه حل البرلمان واللجوء الى الانتخابات المبكرة من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة”.

/انتهى/