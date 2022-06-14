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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٢ ص

نائب عن تحالف الفتح:

لايوجد توجه باتجاه حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة

لايوجد توجه باتجاه حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة

اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي عدم وجود نية داخل الاطار للذهاب نحو حل البرلمان واللجوء الى الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان هناك تناغم من الأطراف الأخرى مع ماطرحه الاطار من مبادرة لانهاء الانسداد السياسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصالحي ان “الاكراد والسنة وقبل ان يقدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب فأن المكونين كان لديهما تناغم وتجاوب مع المبادرة التي طرحها الاطار التنسيقي مؤخراً”.

وأضاف ان “حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة امر غير وارد في الوقت الراهن، حيث ان الذهاب نحو هذا الخيار لايخدم البلاد ولا العملية السياسية”.

وبين ان “السنة والاكراد من المرجح انهم سيرفضون أي توجه او تحرك باتجاه حل البرلمان واللجوء الى الانتخابات المبكرة من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة”.

/انتهى/

رمز الخبر 1924510
https://ar.mehrnews.com/news/1924510/

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