فنزويلا تسير رحلات جوية مباشرة إلى قطر بمناسبة المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مادورو للتلفزيون الوطني العام لدى وصوله إلى أذربيجان آتيا من قطر "سيكون لدينا خط جوي اعتبارا من أكتوبر".

وأوضح وزير النقل رامون فيلاسكيس، أن هذه الرحلات ستسير من قبل شركة الخطوط الجوية الفنزويلية العامة "كونفياسا" التي ستعلن عن عدد الرحلات الأسبوعية في الأيام المقبلة.

وأكد الوزير في فيديو صور في ملعب لوسيل الذي سيستضيف مباريات ضمن كأس العالم المقبلة لكرة القدم (21 نوفمبر- 18 ديسمبر 2022) "من كراكاس إلى قطر، أدعوكم إلى المجيء للتمتع بهذا الحدث العالمي" مع بطاقات "بأسعار معقولة تلبي حاجات الشعب الفنزويلي".

ويضاف هذا الخط الجوي للشركة العامة إلى ذلك المعلن مع الجزائر وإيران خلال جولة مادورو التي بوشرت في السابع من يونيو.

وكانت كاراكاس في السابق مركزا رئيسيا لحرك الطيران إلا انها خسرت خلال الأزمة الفنزويلية المتواصلة جزءا كبيرا من الرحلات الجوية ولاسيما مع أوروبا.

ولم تعط الحكومة أي تفاصيل حول جولة مادورو التي بقي جدول أعمالها سريا منذ انطلاقها. وزار مادورو أذربيجان وقطر والجزائر وإيران فضلا عن تركيا والكويت. وتزامنت جولته مع قمة الأميركتين في الولايات المتحدة التي لم تتلق بلاده دعوة للمشاركة فيها. واستبعدت من القمة أيضا كوبا ونيكاراغوا.

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