بعد النفط.. الهند تشتري كمية هائلة من الفحم من روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وسائل الإعلام إلى أن شراء الكمية الضخمة من الفحم الروسي بعد أن أعلنت الشركة الهندية في مطلع مايو 2022 إنهاء مشترياتها من الفحم الروسي بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن العقوبات الدولية ضد روسيا.

وعلق متحدث باسم شركة "تاتا ستيل" قائلا إن "عقود هذه الواردات أبرمت قبل أن تعلن الشركة عن قطع العلاقات التجارية مع روسيا".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن مشتريات الهند من النفط والفحم من روسيا ارتفعت في الأسابيع الأخيرة على الرغم من العقوبات الغربية على موسكو، وذلك في ظل أسعار مغرية يقدمها تجار من روسيا.

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