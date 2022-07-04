الرئيس الإيراني: الفرص متوفرة لتعزيز العلاقات بين ايران وليتوانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، أكد لدى تسلمه اليوم الاثنين اوراق اعتماد سفير ليتوانيا الجديد في طهران، ريكارداس ديغوتيس، على توفر الطاقات والفرص لرفع مستوى العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وليتوانيا.

وأشار الرئيس الإيراني الى ضرورة التزام الدول الغربية بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، قائلا : "ان ايران وبشهادة جميع المراقبين نفذت التزاماتها، لكن في المقابل عمدت اميركا الى الانسحاب من هذا الاتفاق، والدول الاوروبية ايضا تنصلت عن الوفاء بالتزاماتها".

واضاف، ان جهود اميركا والترويكا الاوروبية لاستصدار قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلادنا، شكّل سلوكا وقحا ومعارضا لمبدا التفاوض والاتفاق، لافتاً الى ان رفع الحظر الجائر عن ايران سيهيئ الظروف لتحقيق الاتفاق والتعاون.

ومن جهته، اكد سفير ليتوانيا الجديد في طهران، على ضرورة توسيع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع دول الاتحاد الاوروبي بما فيها ليتوانيا، قائلاً: "انا بصفتي سفير احدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اؤكد بان الفرص متاحة لتعزيز العلاقات مع ايران اكثر فاكثر".

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